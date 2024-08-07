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7 августа, 06:17

Часть Шебекинского округа Белгородской области осталась без электричества

Часть Шебекинского городского округа осталась без электричества, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Аварийка" начнёт восстановительные работы после согласования с Минобороны.

"Временно без света — часть города Шебекино, а также сёла Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково, Ржевка, Чураево и Крапивное", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Ранее Минобороны отчиталось о числе уничтоженных за ночь беспилотников ВСУ. Так, три дрона сбили над Белгородской областью, четыре — Курской, два — Воронежской, и ещё — над Ростовской.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Матвей Константинов
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