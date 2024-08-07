Часть Шебекинского округа Белгородской области осталась без электричества
Часть Шебекинского городского округа осталась без электричества, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Аварийка" начнёт восстановительные работы после согласования с Минобороны.
"Временно без света — часть города Шебекино, а также сёла Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково, Ржевка, Чураево и Крапивное", — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее Минобороны отчиталось о числе уничтоженных за ночь беспилотников ВСУ. Так, три дрона сбили над Белгородской областью, четыре — Курской, два — Воронежской, и ещё — над Ростовской.
Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev