Часть Шебекинского округа Белгородской области осталась без электричества

"Временно без света — часть города Шебекино, а также сёла Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково, Ржевка, Чураево и Крапивное", — написал чиновник в телеграм-канале.

Ранее Минобороны отчиталось о числе уничтоженных за ночь беспилотников ВСУ. Так, три дрона сбили над Белгородской областью, четыре — Курской, два — Воронежской, и ещё — над Ростовской.