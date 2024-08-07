Минобороны сообщило об уничтожении 11 БПЛА над четырьмя регионами РФ

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолётного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью", — рассказали в оборонном ведомстве.