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Регион
7 августа, 04:27

Минобороны сообщило об уничтожении 11 БПЛА над четырьмя регионами РФ

Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолётного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью", — рассказали в оборонном ведомстве.

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Life.ru также сообщал, что минувшей ночью над территорией Курской области уничтожили несколько украинских ракет. Ещё три дрона были уничтожены ближе к утру. Также беспилотники были сбиты в Ростовской и Воронежской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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