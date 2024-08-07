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7 августа, 04:09

Силы ПВО и РЭБ ликвидировали несколько беспилотников в Воронежской области

Гусев: Несколько беспилотников уничтожены силами ПВО и РЭБ в Воронежской области

БПЛА при падении повредил фасад многоэтажки на улице Березовая Роща в Воронеже. Обложка © Telegram / Гусев

БПЛА при падении повредил фасад многоэтажки на улице Березовая Роща в Воронеже. Обложка © Telegram / Гусев

Силы ПВО и РЭБ ликвидировали несколько беспилотников в Воронежской области. При падении обломков повреждения получила многоэтажка в центральном районе, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Берёзовая Роща. Обломки ещё одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже. Выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили", — написал он в телеграм-канале.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Предварительно, пострадавших нет.

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Напомним, что жители Воронежа сообщили о громких взрывах в небе над городом. В регионе действует режим опасности БПЛА.

Оксана Попова
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