Силы ПВО и РЭБ ликвидировали несколько беспилотников в Воронежской области. При падении обломков повреждения получила многоэтажка в центральном районе, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Берёзовая Роща. Обломки ещё одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже. Выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили", — написал он в телеграм-канале.