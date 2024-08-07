Силы ПВО и РЭБ ликвидировали несколько беспилотников в Воронежской области
Гусев: Несколько беспилотников уничтожены силами ПВО и РЭБ в Воронежской области
БПЛА при падении повредил фасад многоэтажки на улице Березовая Роща в Воронеже. Обложка © Telegram / Гусев
Силы ПВО и РЭБ ликвидировали несколько беспилотников в Воронежской области. При падении обломков повреждения получила многоэтажка в центральном районе, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Берёзовая Роща. Обломки ещё одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже. Выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили", — написал он в телеграм-канале.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Предварительно, пострадавших нет.
Напомним, что жители Воронежа сообщили о громких взрывах в небе над городом. В регионе действует режим опасности БПЛА.