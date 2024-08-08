Два человека пострадали при ударе ВСУ по селу в Белгородском районе

Под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате удара пострадало два человека.

Губернатор заявил, что местная жительница получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. Вторым пострадавшим оказался мужчина, у которого зафиксированы осколочные ранения мягких тканей предплечья, плеча и ног. Раненые госпитализированы в медучреждение, где им оказывается необходимая помощь.