Два человека пострадали при ударе ВСУ по селу в Белгородском районе
Под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате удара пострадало два человека.
Губернатор заявил, что местная жительница получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. Вторым пострадавшим оказался мужчина, у которого зафиксированы осколочные ранения мягких тканей предплечья, плеча и ног. Раненые госпитализированы в медучреждение, где им оказывается необходимая помощь.
Днём 7 августа ВСУ трижды атаковали город Шебекино в Белгородской области. В результате ударов ранения получили шесть человек.
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