Гладков: Один человек погиб и ещё один ранен в Шебекино при обстреле ВСУ

Город Шебекино Шебекинского городского округа в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, уточнив, что без жертв не обошлось.

"К большому горю, погиб один человек. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в машине СМП по пути в больницу. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал он в своём телеграм-канале.

Также в результате обстрела пострадал ещё один мирный житель, он получил ранение голени и был госпитализирован. Помимо этого, загорелись торговые модули на территории местного рынка. К счастью, пожар уже удалось локализовать. Кроме того, в трёх многоквартирных домах было повреждено остекление.