Над Белгородской и Курской областями за ночь уничтожили 16 украинских БПЛА

Над Белгородской и Курской областями силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области", — рассказали в оборонном ведомстве.