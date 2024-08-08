Над Белгородской и Курской областями за ночь уничтожили 16 украинских БПЛА
Над Белгородской и Курской областями силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области", — рассказали в оборонном ведомстве.
Об уничтожении объектов над территорией Курской области ранее сообщал врио главы региона Алексей Смирнов. По его словам, силы ПВО сбили 12 ракет и шесть беспилотников.
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