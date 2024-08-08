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Регион
8 августа, 04:44

Над Белгородской и Курской областями за ночь уничтожили 16 украинских БПЛА

Над Белгородской и Курской областями силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

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Об уничтожении объектов над территорией Курской области ранее сообщал врио главы региона Алексей Смирнов. По его словам, силы ПВО сбили 12 ракет и шесть беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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