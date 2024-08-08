Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Курской областью
Очередная попытка киевского режима атаковать мирные объекты на территории Курской области потерпела провал. Беспилотники ВСУ ликвидированы над регионом в 20:25 и 20:55 мск, сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", — отчитались в ведомстве.
Лишь за последние три дня от обстрелов ВСУ пострадали 66 жителей Курской области, в том числе девять детей. Огнём по мирным боевики пытаются сорвать эвакуацию гражданских из приграничья, которое оказалось зоной боевых действий из-за дерзкой вылазки украинских террористов.
Telegram / Минобороны России