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Регион
8 августа, 19:27

Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Курской областью

Очередная попытка киевского режима атаковать мирные объекты на территории Курской области потерпела провал. Беспилотники ВСУ ликвидированы над регионом в 20:25 и 20:55 мск, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", — отчитались в ведомстве.

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Лишь за последние три дня от обстрелов ВСУ пострадали 66 жителей Курской области, в том числе девять детей. Огнём по мирным боевики пытаются сорвать эвакуацию гражданских из приграничья, которое оказалось зоной боевых действий из-за дерзкой вылазки украинских террористов.

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Илья Пушкарев
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