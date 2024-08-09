Над Чёрным морем сбита противокорабельная ракета ВСУ
Развожаев: Над Чёрным морем сбита противокорабельная ракета "Нептун"
Российские военные сбили противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Наши военные отбивают атаку ВСУ. По предварительной информации уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега", — написал чиновник в телеграм-канале.
В городе продолжает действовать воздушная тревога, сохраняется опасность применения беспилотников.
Ранее Life.ru рассказывал, что в небе над Крымом был сбит украинский БПЛА. Это произошло днём 8 августа, уточнили в Минобороны РФ.
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