Над Чёрным морем сбита противокорабельная ракета ВСУ

Российские военные сбили противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Наши военные отбивают атаку ВСУ. По предварительной информации уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега", — написал чиновник в телеграм-канале.

В городе продолжает действовать воздушная тревога, сохраняется опасность применения беспилотников.