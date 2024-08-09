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Регион
8 августа, 22:39

Над Чёрным морем сбита противокорабельная ракета ВСУ

Развожаев: Над Чёрным морем сбита противокорабельная ракета "Нептун"

Российские военные сбили противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Наши военные отбивают атаку ВСУ. По предварительной информации уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега", — написал чиновник в телеграм-канале.

В городе продолжает действовать воздушная тревога, сохраняется опасность применения беспилотников.

Опубликовано видео уничтожения обломков ракет ATACMS в Севастополе
Опубликовано видео уничтожения обломков ракет ATACMS в Севастополе

Ранее Life.ru рассказывал, что в небе над Крымом был сбит украинский БПЛА. Это произошло днём 8 августа, уточнили в Минобороны РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Dmitrenko Ekaterina

Артур Лапсаков
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