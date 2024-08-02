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Регион
2 августа, 18:48

Опубликовано видео уничтожения обломков ракет ATACMS в Севастополе

Специалисты МЧС уничтожили боевую часть ракеты ВСУ и суббоеприпасы в Севастополе

Специалисты МЧС России уничтожили боевую часть ракеты и суббоеприпасы, упавшие в Севастополе после атаки украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства чрезвычайных ситуаций.

Специалисты российского Министерства чрезвычайных ситуаций завершили ликвидацию фрагментов ракеты ВСУ и суббоеприпасов. Видео © Telegram / МЧС России

"Пиротехники МЧС России очистили улицы города от взрывоопасных предметов, упавших после ракетного удара в ночь на 2 августа. На улице Симонка на техническом этаже девятиэтажки обнаружена часть ракеты. Она пробила крышу здания, жильцы не пострадали. Людей эвакуировали в пункт временного размещения. Специалисты ведомства уже вывезли боеприпас на полигон и уничтожили", сказано в публикации.

В пресс-службе добавили, что фрагменты ракеты и суббоеприпасы в большом количестве были найдены на проспекте Генерала Острякова. Жильцов ближайших домов эвакуировали, а все опасные элементы ликвидировали на месте. К настоящему моменту люди уже возвращаются в своё жильё.

На улицах Севастополя сняли обломки американских ATACMS после ночной атаки ВСУ
На улицах Севастополя сняли обломки американских ATACMS после ночной атаки ВСУ

Напомним, что прошедшей ночью Севастополь подвергся атаке украинских войск. ПВО ВС РФ сбила несколько воздушных целей. ВСУ наносили удары американскими ракетами ATACMS, их обломки рухнули в спальных районах города, из-за чего было принято решение об оцеплении улиц. О жертвах атаки или пострадавших от неё не сообщалось.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Юрий Лысенко
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