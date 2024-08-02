Опубликовано видео уничтожения обломков ракет ATACMS в Севастополе

Специалисты МЧС России уничтожили боевую часть ракеты и суббоеприпасы, упавшие в Севастополе после атаки украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства чрезвычайных ситуаций.

Специалисты российского Министерства чрезвычайных ситуаций завершили ликвидацию фрагментов ракеты ВСУ и суббоеприпасов. Видео © Telegram / МЧС России

"Пиротехники МЧС России очистили улицы города от взрывоопасных предметов, упавших после ракетного удара в ночь на 2 августа. На улице Симонка на техническом этаже девятиэтажки обнаружена часть ракеты. Она пробила крышу здания, жильцы не пострадали. Людей эвакуировали в пункт временного размещения. Специалисты ведомства уже вывезли боеприпас на полигон и уничтожили", — сказано в публикации.

В пресс-службе добавили, что фрагменты ракеты и суббоеприпасы в большом количестве были найдены на проспекте Генерала Острякова. Жильцов ближайших домов эвакуировали, а все опасные элементы ликвидировали на месте. К настоящему моменту люди уже возвращаются в своё жильё.