На улицах Севастополя сняли обломки американских ATACMS после ночной атаки ВСУ
Развожаев показал части ракет ATACMS, которыми ВСУ били по Севастополю
В Севастополе на улицах остались части украинской ракеты. Обложка © Telegram / РаZVожаев
Украинские военнослужащие нанесли удар по Севастополю в православный праздник — Ильин день. Как и всегда, обстрел вёлся по мирным районам города, где нет никаких военных целей, но расположена крупнейшая в регионе детская больница. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев и показал кадры упавшей ракеты ATACMS и суббоеприпасов.
"Наши военные этой ночью сбили все воздушные цели. Только благодаря их мастерству никто не пострадал. Севастополь выстоял в Великую Отечественную войну, выстоит и сейчас. А попытки врага атаковать спящий город — ещё одно подтверждение, что мы всё делаем правильно. Фашистскую гадину нужно додавливать", — подчеркнул политик.
Напомним, что минувшей ночью ВСУ атаковали Севастополь. Российские силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. Противник вёл обстрел ракетами ATACMS, части которых упали в спальные районы города, из-за чего пришлось оцепить улицы. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что упавшие суббоеприпасы, а также фрагменты сбитой ракеты ATACMS будут уничтожены непосредственно на месте их падения.