На улицах Севастополя сняли обломки американских ATACMS после ночной атаки ВСУ

Украинские военнослужащие нанесли удар по Севастополю в православный праздник — Ильин день. Как и всегда, обстрел вёлся по мирным районам города, где нет никаких военных целей, но расположена крупнейшая в регионе детская больница. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев и показал кадры упавшей ракеты ATACMS и суббоеприпасов.