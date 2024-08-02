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2 августа, 09:52

Развожаев предупредил об оставшихся в Севастополе суббоеприпасах после атаки ВСУ

Множество суббоеприпасов упало в траву большого спального района Севастополя после ночной ракетной атаки на город, которую предприняли украинские войска. Об этом в личном телеграм-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.

"Утром провёл совещание оперштаба на месте падения сбитой ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова. После обследования всей территории стало ясно, что много суббоеприпасов лежит в зелёной зоне — в траве и кустах. Все суббоеприпасы помечены, но их уборка займёт больше времени",написал он.

Упавшие в городе суббоеприпасы, а также фрагменты сбитой ракеты ATACMS будут уничтожены непосредственно на месте их падения. А ещё одну её часть, рухнувшую в другой части Севастополя, уже отвезли на полигон для ликвидации.

"На месте работает и межведомственный оперативный штаб. Приняли решение об уничтожении боеприпасов и части ракеты на месте с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Что касается части ракеты на улице Симонка, то её удалось транспортировать на полигон для уничтожения. Жители вернулись домой в 08:00 [по Москве]", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Часть ATACMS пробила крышу многоэтажки в Севастополе и застряла на техэтаже
Часть ATACMS пробила крышу многоэтажки в Севастополе и застряла на техэтаже

Напомним, что минувшей ночью была отражена крупная атака ВСУ на Севастополь. Российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей, содержавших суббоеприпасы. Обстрел вёлся ракетами ATACMS, но их части упали в спальные районы города, из-за чего пришлось оцепить часть проспекта. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maykova Galina

Юрий Лысенко
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