Развожаев предупредил об оставшихся в Севастополе суббоеприпасах после атаки ВСУ

Множество суббоеприпасов упало в траву большого спального района Севастополя после ночной ракетной атаки на город, которую предприняли украинские войска. Об этом в личном телеграм-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.

"Утром провёл совещание оперштаба на месте падения сбитой ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова. После обследования всей территории стало ясно, что много суббоеприпасов лежит в зелёной зоне — в траве и кустах. Все суббоеприпасы помечены, но их уборка займёт больше времени", — написал он.

Упавшие в городе суббоеприпасы, а также фрагменты сбитой ракеты ATACMS будут уничтожены непосредственно на месте их падения. А ещё одну её часть, рухнувшую в другой части Севастополя, уже отвезли на полигон для ликвидации.