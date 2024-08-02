Развожаев предупредил об оставшихся в Севастополе суббоеприпасах после атаки ВСУ
Множество суббоеприпасов упало в траву большого спального района Севастополя после ночной ракетной атаки на город, которую предприняли украинские войска. Об этом в личном телеграм-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Утром провёл совещание оперштаба на месте падения сбитой ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова. После обследования всей территории стало ясно, что много суббоеприпасов лежит в зелёной зоне — в траве и кустах. Все суббоеприпасы помечены, но их уборка займёт больше времени", — написал он.
Упавшие в городе суббоеприпасы, а также фрагменты сбитой ракеты ATACMS будут уничтожены непосредственно на месте их падения. А ещё одну её часть, рухнувшую в другой части Севастополя, уже отвезли на полигон для ликвидации.
"На месте работает и межведомственный оперативный штаб. Приняли решение об уничтожении боеприпасов и части ракеты на месте с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Что касается части ракеты на улице Симонка, то её удалось транспортировать на полигон для уничтожения. Жители вернулись домой в 08:00 [по Москве]", — написал Развожаев в телеграм-канале.
Напомним, что минувшей ночью была отражена крупная атака ВСУ на Севастополь. Российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей, содержавших суббоеприпасы. Обстрел вёлся ракетами ATACMS, но их части упали в спальные районы города, из-за чего пришлось оцепить часть проспекта. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
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