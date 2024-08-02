Шесть БПЛА уничтожены и перехвачены на Кубанью и Курской областью
Минобороны: Шесть БПЛА уничтожены и перехвачены на Кубанью и Курской областью
Силы ПВО и РЭБ перехватили шесть украинских беспилотников над территорией Курской области и Краснодарского края. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолётного типа над территорией Курской области и четыре БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края", — рассказали в оборонном ведомстве.
Минувшей ночью ВСУ также попытались атаковать Севастополь: ночью российские военные отразили массированную атаку на город. Было сбито несколько воздушный целей, которые были начинены поражающими элементами. Для атак ВСУ использовали ракеты ATACMS, их части упали в спальных районах. Фугасная часть ATACMS пробила крышу многоэтажки и застряла на техэтаже.
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