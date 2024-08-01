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1 августа, 14:10

Жительница Донецка ранена при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали жилой район Донецка с помощью беспилотника, в результате ранена женщина. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"В Петровском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в селе Луганское пострадала женщина 1980 года рождения", — говорится в сообщении.

В СЦКК уточнили, что атака произошла в 08:20 по московскому времени.

ВСУ нанесли удар по зданиям медучреждений и районной администрации в Донецке
ВСУ нанесли удар по зданиям медучреждений и районной администрации в Донецке

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 31 июля ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке. Утром мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе были слышны взрывы на фоне работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Дарья Нарыкова
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