ВСУ нанесли удар по зданиям медучреждений и районной администрации в Донецке

Украинские войска нанесли удар по медучреждениям и зданию администрации в Петровском районе Донецка. ВСУ атаковали кассетными снарядами. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.









В частности, удар пришёлся по детской больнице. На данный момент сообщается об одном раненом. В городе звучит авиационная тревога. На фото с места событий видно, что при атаке повреждены кровля и остекление зданий.