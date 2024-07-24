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24 июля, 08:14

ВСУ нанесли удар по зданиям медучреждений и районной администрации в Донецке

Мэр Кулемзин: ВСУ ударили по зданию районной администрации в Донецке

Украинские войска нанесли удар по медучреждениям и зданию администрации в Петровском районе Донецка. ВСУ атаковали кассетными снарядами. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

  • ВСУ ударили по Донецку. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
    ВСУ ударили по Донецку. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
  • ВСУ ударили по Донецку. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
    ВСУ ударили по Донецку. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
  • ВСУ ударили по Донецку. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
    ВСУ ударили по Донецку. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
  • ВСУ ударили по Донецку. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
    ВСУ ударили по Донецку. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

ВСУ ударили по Донецку. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

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В частности, удар пришёлся по детской больнице. На данный момент сообщается об одном раненом. В городе звучит авиационная тревога. На фото с места событий видно, что при атаке повреждены кровля и остекление зданий.

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Недавно один мирный житель погиб, ещё пятеро получили ранения в результате ударов ВСУ по Донецку. Украинская армия применяла в том числе ракеты HIMARS. Повреждения получили жилые дома и образовательные учреждения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kravets Misha

Николай Рюмин
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