ВСУ нанесли удар по зданиям медучреждений и районной администрации в Донецке
Мэр Кулемзин: ВСУ ударили по зданию районной администрации в Донецке
Украинские войска нанесли удар по медучреждениям и зданию администрации в Петровском районе Донецка. ВСУ атаковали кассетными снарядами. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.
В частности, удар пришёлся по детской больнице. На данный момент сообщается об одном раненом. В городе звучит авиационная тревога. На фото с места событий видно, что при атаке повреждены кровля и остекление зданий.
Недавно один мирный житель погиб, ещё пятеро получили ранения в результате ударов ВСУ по Донецку. Украинская армия применяла в том числе ракеты HIMARS. Повреждения получили жилые дома и образовательные учреждения.
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