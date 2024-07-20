ВСУ "похвастались" видео с ударом по пожарной машине в ДНР
ВСУ опубликовали доказательство атаки на сотрудников МЧС РФ
ВСУ сняли удар своего FPV-дрона по пожарной машине в Донецкой Народной Республике. Как указали в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, спасатели регулярно становятся целями украинской армии.
ВСУ "похвастались" видео с ударом по пожарной машине в ДНР. Видео © Telegram / МЧС ДНР
"После удара БПЛА-камикадзе ВСУ по автомобилю "ГАЗель" произошёл пожар. Как только к месту подъехали сотрудники МЧС России, беспилотник атаковал повторно", — говорится в сообщении.
К счастью, никто не пострадал. В ведомстве указывают, что ВСУ атакуют спасателей из-за отсутствия реальных побед на поле боя. Подобные видео отлично иллюстрируют бесчеловечность и преступность намерений Киева.
Напомним, ВСУ регулярно наносят удары по сотрудникам экстренных служб. Например, 12 июня в Донецке от действий украинской армии пострадали четыре спасателя, которые тушили возгорание сухой травы. А 30 числа — ещё четыре. Они работали на месте очередного обстрела.
Telegram / МЧС ДНР