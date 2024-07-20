ВСУ сняли удар своего FPV-дрона по пожарной машине в Донецкой Народной Республике. Как указали в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, спасатели регулярно становятся целями украинской армии.

ВСУ "похвастались" видео с ударом по пожарной машине в ДНР. Видео © Telegram / МЧС ДНР

"После удара БПЛА-камикадзе ВСУ по автомобилю "ГАЗель" произошёл пожар. Как только к месту подъехали сотрудники МЧС России, беспилотник атаковал повторно", — говорится в сообщении.

К счастью, никто не пострадал. В ведомстве указывают, что ВСУ атакуют спасателей из-за отсутствия реальных побед на поле боя. Подобные видео отлично иллюстрируют бесчеловечность и преступность намерений Киева.