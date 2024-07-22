Один человек погиб, ещё пятеро пострадали при ударах ВСУ по Донецку

Один мирный житель погиб, ещё пятеро пострадали в результате ударов ВСУ по Донецку. Украинская армия применяла в том числе ракеты HIMARS. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Первые минуты после украинского удара. Видео © Telegram / Типичный Донецк

"В Киевском районе Донецка погибла женщина, ещё две женщины 1937 и 1986 г.р. ранены. В Калининском районе столицы региона ранены два учителя – женщины 1965 и 1993 г.р. В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ ранена женщина 1951 г.р.", — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

Он отметил, что повреждения получили пять жилых домов в Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также два образовательных учреждения в Калининском районе Донецка.

По словам Пушилина, ВСУ выпустили более 20 боеприпасов, атакуя мирный город. В том числе украинская армия использовала ракеты HIMARS, ствольную артиллерию калибром 155 мм, а также беспилотники БПЛА.