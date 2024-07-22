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22 июля, 12:08

Один человек погиб, ещё пятеро пострадали при ударах ВСУ по Донецку

Один мирный житель погиб, ещё пятеро пострадали в результате ударов ВСУ по Донецку. Украинская армия применяла в том числе ракеты HIMARS. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Первые минуты после украинского удара. Видео © Telegram / Типичный Донецк

"В Киевском районе Донецка погибла женщина, ещё две женщины 1937 и 1986 г.р. ранены. В Калининском районе столицы региона ранены два учителя – женщины 1965 и 1993 г.р. В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ ранена женщина 1951 г.р.", — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

Он отметил, что повреждения получили пять жилых домов в Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также два образовательных учреждения в Калининском районе Донецка.

По словам Пушилина, ВСУ выпустили более 20 боеприпасов, атакуя мирный город. В том числе украинская армия использовала ракеты HIMARS, ствольную артиллерию калибром 155 мм, а также беспилотники БПЛА.

Умерла женщина, пострадавшая от атаки ВСУ полторы недели назад под Белгородом
Умерла женщина, пострадавшая от атаки ВСУ полторы недели назад под Белгородом

Ранее Life.ru сообщал, что три мирных жителя погибли и ещё трое пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, в результате удара по остановке общественного транспорта "Автодром" ранило женщину.

Обложка ©

Telegram / Типичный Донецк

Александра Мышляева
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