Умерла женщина, пострадавшая от атаки ВСУ полторы недели назад под Белгородом

Женщина, пострадавшая в результате атаки ВСУ полторы недели назад, скончалась в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в сети "ВКонтакте".

"Женщина, которая получила ранение полторы недели назад, сегодня ночью она, к большому горю, скончалась. Хотел высказать самые искренние слова соболезнования всем родным и близким", — написал губернатор.

Гладков также рассказал, что ночью снова был атакован город Шебекино, лёгкие ранения получил один челоавек. Ему оказана помощь, он отпущен домой.

"В тяжёлом состоянии находится мужчина, который вчера обгорел в районе Маломихайловки. Врачи сейчас борются за его жизнь", — сообщил глава региона.