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21 июля, 17:40

Три мирных жителя погибли и ещё трое ранены за день при атаках ВСУ на ДНР

Три мирных жителя погибли и ещё трое пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ за день в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В Петровском районе Донецка при обстреле со стороны ВФУ с применением ствольной артиллерии ранен мужчина. В Никитовском районе Горловки в результате обстрела из ствольной артиллерии в легковом автомобиле погибла семейная пара: женщина и мужчина, также на остановке общественного транспорта "Автодром" тяжело ранена женщина",  написал глава ДНР в телеграм-канале.

Ещё одна женщина погибла в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона в посёлке Верхнеторецкое. Также был ранен мужчина.

Женщина погибла в результате атаки ВСУ на левобережье Херсонщины
Женщина погибла в результате атаки ВСУ на левобережье Херсонщины

Ранее сообщалось, что за сутки из-за обстрелов Вооружённых сил Украины в Белгородской области пострадали шесть человек. Двое из них сейчас находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, но врачи уверены, что им удастся выкарабкаться.

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Life.ru

Андрей Бражников
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