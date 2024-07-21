Три мирных жителя погибли и ещё трое ранены за день при атаках ВСУ на ДНР

Три мирных жителя погибли и ещё трое пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ за день в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В Петровском районе Донецка при обстреле со стороны ВФУ с применением ствольной артиллерии ранен мужчина. В Никитовском районе Горловки в результате обстрела из ствольной артиллерии в легковом автомобиле погибла семейная пара: женщина и мужчина, также на остановке общественного транспорта "Автодром" тяжело ранена женщина", — написал глава ДНР в телеграм-канале.

Ещё одна женщина погибла в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона в посёлке Верхнеторецкое. Также был ранен мужчина.