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21 июля, 14:13

Женщина погибла в результате атаки ВСУ на левобережье Херсонщины

Результат обстрелов левобережья Херсонщины. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Результат обстрелов левобережья Херсонщины. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Из-за атаки ВСУ на левобережье Херсонщины погибла мирная жительница, ещё два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Результат обстрелов левобережья Херсонщины. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Результат обстрелов левобережья Херсонщины. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

"Нападению со стороны киевских террористов подверглись населённые пункты в Голопристанском и Алёшкинском округах. В селе Черноморском ракета противника попала прямо в частный дом, погибла женщина 1974 года рождения, ещё одна получила повреждения", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.

Результат обстрелов левобережья Херсонщины. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Результат обстрелов левобережья Херсонщины. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Он также отметил, что беспилотник прилетел по жилому дому в Костогрызово. В результате удара ранена местная жительница, сейчас она под присмотром врачей.

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Ранее Сальдо сообщал, что сегодня, 21 июля, российская ПВО сбила две ракеты ATACMS над Херсонской областью, которыми ВСУ хотели атаковать Крым. К счастью, никто не пострадал.

Александра Мышляева
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