Женщина погибла в результате атаки ВСУ на левобережье Херсонщины
Из-за атаки ВСУ на левобережье Херсонщины погибла мирная жительница, ещё два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Нападению со стороны киевских террористов подверглись населённые пункты в Голопристанском и Алёшкинском округах. В селе Черноморском ракета противника попала прямо в частный дом, погибла женщина 1974 года рождения, ещё одна получила повреждения", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что беспилотник прилетел по жилому дому в Костогрызово. В результате удара ранена местная жительница, сейчас она под присмотром врачей.
Ранее Сальдо сообщал, что сегодня, 21 июля, российская ПВО сбила две ракеты ATACMS над Херсонской областью, которыми ВСУ хотели атаковать Крым. К счастью, никто не пострадал.