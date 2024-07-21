ВСУ собирались атаковать Крым ракетами ATACMS, но их сбили над Херсонщиной
Сальдо: ПВО сбила две ракеты ATACMS над Херсонской областью
Российская ПВО утром 21 июля сбила две ракеты ATACMS над Херсонской областью, которыми ВСУ хотели атаковать Крым. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью. Враг пытался атаковать Крым. Осколки снарядов упали вдали от населённых пунктов", — написал он в телеграм-канале.
Жертв, пострадавших и повреждений на земле нет.
А накануне российские системы ПВО сбили две американские оперативно-тактические ракеты ATACMS и четыре реактивных снаряда HIMARS.
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