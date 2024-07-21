ВСУ собирались атаковать Крым ракетами ATACMS, но их сбили над Херсонщиной

Российская ПВО утром 21 июля сбила две ракеты ATACMS над Херсонской областью, которыми ВСУ хотели атаковать Крым. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью. Враг пытался атаковать Крым. Осколки снарядов упали вдали от населённых пунктов", — написал он в телеграм-канале.

Жертв, пострадавших и повреждений на земле нет.