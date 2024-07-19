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Регион
19 июля, 07:07

Марочко: ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, три ракеты ATACMS

ВСУ утром 19 июля обстреляли Луганск. Погибших и пострадавших при ракетной атаке нет, сообщает военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

"Предположительно было использовано порядка 3-х ракет ATACMS американского производства. В результате падения обломков, возникло возгорание лесополосы", — пишет Марочко.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Луганск находится под обстрелом, в городе слышны взрывы. Система ПВО отражала атаку вражеских ракет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Bielokopytova

Николай Рюмин
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