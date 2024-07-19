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19 июля, 06:17

ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, слышны взрывы

В Луганске системы ПВО отражают ракетный удар ВСУ

Улица в Луганске. Обложка © ТАСС / Александр Река

Улица в Луганске. Обложка © ТАСС / Александр Река

ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, заявил депутат Народного совета Луганской Народной Республики Юрий Юров. В городе работают системы ПВО. О пострадавших пока не сообщалось.

"В Луганске — громко. Укрофашисты обстреляли город ракетами... Слышны взрывы", — написал политик в телеграм-канале.

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Двое водителей ранены при обстреле села Новоивановка в Курской области

Ранее ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области. Пострадали три человека, им оказали необходимую медицинскую помощь. Также повреждены несколько зданий.

Матвей Константинов
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