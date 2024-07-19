ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, слышны взрывы
В Луганске системы ПВО отражают ракетный удар ВСУ
Улица в Луганске. Обложка © ТАСС / Александр Река
ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, заявил депутат Народного совета Луганской Народной Республики Юрий Юров. В городе работают системы ПВО. О пострадавших пока не сообщалось.
"В Луганске — громко. Укрофашисты обстреляли город ракетами... Слышны взрывы", — написал политик в телеграм-канале.
Ранее ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области. Пострадали три человека, им оказали необходимую медицинскую помощь. Также повреждены несколько зданий.