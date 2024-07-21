Власти Херсонщины ждут в гости политиков Запада, чтобы показать правду о преступлениях ВСУ Сальдо: Херсонские власти готовы показать правду о СВО представителям Запада 21 июля, 07:45 Последствия обстрела Херсонщины со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Херсонские власти готовы раскрыть представителям Запада правду о военных преступлениях Киева и о том, как Москва проводит в регионе созидательную политику. Об этом рассказал РИА "Новости" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Мы с радостью готовы принять любых объективно настроенных представителей Запада, чтобы показать им правду о том, как наш регион вернулся на свою историческую родину в Россию и как украинские террористы пытаются обстрелами всячески помешать налаживанию мирной и созидательной жизни в регионе", — отметил он.

Чиновник подчеркнул, что никто в регионе не собирается давить на западных политиков, чтобы заставить их изменить мнение о ситуации в зоне спецоперации, так как многие из иностранцев предпочитают "и дальше оставаться в плену лжи и иллюзий", несмотря на очевидные аргументы в пользу позиции РФ.

Также Сальдо сообщал, что российская ПВО утром 21 июля сбила две ракеты ATACMS над Херсонской областью, которыми ВСУ хотели атаковать Крым. Жертв и пострадавших нет.

Авторы Татьяна Миссуми