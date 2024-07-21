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Регион

Власти Херсонщины ждут в гости политиков Запада, чтобы показать правду о преступлениях ВСУ

Сальдо: Херсонские власти готовы показать правду о СВО представителям Запада

21 июля, 07:45
Последствия обстрела Херсонщины со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия обстрела Херсонщины со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Херсонские власти готовы раскрыть представителям Запада правду о военных преступлениях Киева и о том, как Москва проводит в регионе созидательную политику. Об этом рассказал РИА "Новости" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Мы с радостью готовы принять любых объективно настроенных представителей Запада, чтобы показать им правду о том, как наш регион вернулся на свою историческую родину в Россию и как украинские террористы пытаются обстрелами всячески помешать налаживанию мирной и созидательной жизни в регионе", — отметил он.

Чиновник подчеркнул, что никто в регионе не собирается давить на западных политиков, чтобы заставить их изменить мнение о ситуации в зоне спецоперации, так как многие из иностранцев предпочитают "и дальше оставаться в плену лжи и иллюзий", несмотря на очевидные аргументы в пользу позиции РФ.

"Нас не интересуют хотелки врага": Сальдо заявил, что уход украинских войск из Херсона неминуем
"Нас не интересуют хотелки врага": Сальдо заявил, что уход украинских войск из Херсона неминуем

Также Сальдо сообщал, что российская ПВО утром 21 июля сбила две ракеты ATACMS над Херсонской областью, которыми ВСУ хотели атаковать Крым. Жертв и пострадавших нет.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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