ВСУ неминуемо покинут правобережную часть Херсонской области и там будет восстановлена законная власть. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с РИА "Новости".

"Нас не интересуют хотелки врага. Согласно конституции, Херсонская область является неотъемлемой частью Российской Федерации, и президент ещё раз акцентировал внимание наших геополитических оппонентов, что это не обсуждается", — сказал Сальдо.

По его словам, законная власть России будет восстановлена в Херсоне и на всём правобережье региона, включая Снигирёвский и Александровский районы, ранее входившие в Николаевскую область.