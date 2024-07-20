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20 июля, 05:29

"Нас не интересуют хотелки врага": Сальдо заявил, что уход украинских войск из Херсона неминуем

Губернатор Сальдо: Уход ВСУ из Херсонской области неминуем

ВСУ неминуемо покинут правобережную часть Херсонской области и там будет восстановлена законная власть. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с РИА "Новости".

"Нас не интересуют хотелки врага. Согласно конституции, Херсонская область является неотъемлемой частью Российской Федерации, и президент ещё раз акцентировал внимание наших геополитических оппонентов, что это не обсуждается", — сказал Сальдо.

По его словам, законная власть России будет восстановлена в Херсоне и на всём правобережье региона, включая Снигирёвский и Александровский районы, ранее входившие в Николаевскую область.

В подполье рассказали о телах солдат ВСУ, которые ежедневно прибивает к берегу Днепра
В подполье рассказали о телах солдат ВСУ, которые ежедневно прибивает к берегу Днепра

Ранее Life.ru рассказывал, что попытки ВСУ удержаться в селе Крынки Херсонской области были жестокими и бессмысленными. Украинские солдаты, пересекавшие Днепр на лодках, оказались лёгкой добычей для российских миномётов и БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MagicGeorge

Николай Рюмин
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