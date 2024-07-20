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20 июля, 04:05

В подполье рассказали о телах солдат ВСУ, которые ежедневно прибивает к берегу Днепра

Подполье: Тела украинских солдат ежедневно сносит вниз по течению к устью Днепра

В Геническом районе Херсонской области ежедневно находят тела погибших украинских солдат, которых прибивает к правому берегу Днепра. Об этом представители подполья сообщили в беседе с РИА "Новости".

"Ежедневно к берегу у Херсона прибивает 2–3 погибших украинских солдата. Все они в военной форме, экипировке, с боекомплектом. "Двухсотых" сносит вниз по течению к устью Днепра", — отметил представитель подполья.

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Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинская армия при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряла около пяти тысяч бойцов. Тысячи погибших оказались в реке.

Украинское издание "Следствие.Инфо" сообщало, что более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" с октября 2023 года по июнь 2024-го в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ananya5yb

Кирилл Сосновских
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