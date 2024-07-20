В подполье рассказали о телах солдат ВСУ, которые ежедневно прибивает к берегу Днепра
Подполье: Тела украинских солдат ежедневно сносит вниз по течению к устью Днепра
В Геническом районе Херсонской области ежедневно находят тела погибших украинских солдат, которых прибивает к правому берегу Днепра. Об этом представители подполья сообщили в беседе с РИА "Новости".
"Ежедневно к берегу у Херсона прибивает 2–3 погибших украинских солдата. Все они в военной форме, экипировке, с боекомплектом. "Двухсотых" сносит вниз по течению к устью Днепра", — отметил представитель подполья.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинская армия при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряла около пяти тысяч бойцов. Тысячи погибших оказались в реке.
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