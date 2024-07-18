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18 июля, 03:04

СМИ сообщили о пропаже почти целого полка ВСУ в херсонском селе Крынки

"Следствие.Инфо": В селе Крынки пропали без вести 788 солдат ВСУ

С октября 2023 года по июнь 2024-го в селе Крынки Херсонской области пропали 788 украинских военнослужащих. Об этом пишет издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные полиции страны.

"Семьсот восемьдесят восемь мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го", — говорится в статье.

А вот число погибших военных, которых удалось оттуда вывезти, значительно меньше — всего 262 человека за этот период.

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В мае губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что в Крынках находят подвалы, заваленные телами украинских военных. "Братские могилы" обнаружили российские солдаты при обследовании разрушенных домов.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Артур Лапсаков
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