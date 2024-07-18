СМИ сообщили о пропаже почти целого полка ВСУ в херсонском селе Крынки

С октября 2023 года по июнь 2024-го в селе Крынки Херсонской области пропали 788 украинских военнослужащих. Об этом пишет издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные полиции страны.

"Семьсот восемьдесят восемь мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го", — говорится в статье.

А вот число погибших военных, которых удалось оттуда вывезти, значительно меньше — всего 262 человека за этот период.