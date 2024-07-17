Скандально известная украинская бригада "Спартан" при таинственных обстоятельствах исчезла на фронте, пишет сайт MK.ru. Именно этим молодчикам приписывают налаживание выгодного канала поставок наркотиков из Польши для ВСУ и всей Украины, а в соцсетях судачат о головокружительном карьерном взлёте "молодого и перспективного" их лидера Хильченко, который в рекордно короткие сроки прошагал путь от комвзвода до командира бригады.

О "Спартане" писали всю прошлую осень и минувшую зиму, но вот уже несколько месяцев её боевики не всплывают в эфире, как не слышно голосов её отцов-командиров.

Ответ, куда пропали "спартанцы", оказался прост. Бригада фактически прекратила свое существование. По данным канала канала "Укропский фреш", часть батальонов была полностью уничтожена, за исключением лишь командования. Чудом выжившие были отправлены на восстановление и пополнение глубокий в тыл.