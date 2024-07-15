Ещё 6 подразделениям ВСУ грозит участь "почти истреблённой" бригады из-за натиска Армии России
ВС РФ улучшили положение и лишили ВСУ 340 бойцов в зоне ответственности "Центра"
За сутки украинская армия потеряла до 340 военных, три автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также две 122-мм гаубицы Д-30 в боях с российской группировкой войск "Центр". Об этом сообщили в Минобороны, отметив, что ВС РФ улучшили положение на фронте.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й, 47-й, 110-й механизированных, 68-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Димитров, Весёлое, Воздвиженка, Катериновка, Тимофеевка, Желанное и Дзержинск ДНР", — говорится в сообщении военного ведомства.
Также российские бойцы отразили шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал, что российские бойцы группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в зоне СВО и отразили пять контратак. В результате потери противника составили до 355 солдат за сутки. Такие огромные потери ВСУ вызвали волнение в киевской верхушке. Главнокомандующий Александр Сырский приказал рабочей группе выехать в расположение 59-й отдельной мотопехотной бригады с проверкой, которую назвали "почти истреблённой".
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