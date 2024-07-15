Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 11:27

Ещё 6 подразделениям ВСУ грозит участь "почти истреблённой" бригады из-за натиска Армии России

ВС РФ улучшили положение и лишили ВСУ 340 бойцов в зоне ответственности "Центра"

За сутки украинская армия потеряла до 340 военных, три автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также две 122-мм гаубицы Д-30 в боях с российской группировкой войск "Центр". Об этом сообщили в Минобороны, отметив, что ВС РФ улучшили положение на фронте.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й, 47-й, 110-й механизированных, 68-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Димитров, Весёлое, Воздвиженка, Катериновка, Тимофеевка, Желанное и Дзержинск ДНР", — говорится в сообщении военного ведомства.

Также российские бойцы отразили шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

ВСУ потеряли БМП Marder и до 510 бойцов в боях с группой "Центр" ВС РФ в ДНР
ВСУ потеряли БМП Marder и до 510 бойцов в боях с группой "Центр" ВС РФ в ДНР

Ранее Life.ru сообщал, что российские бойцы группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в зоне СВО и отразили пять контратак. В результате потери противника составили до 355 солдат за сутки. Такие огромные потери ВСУ вызвали волнение в киевской верхушке. Главнокомандующий Александр Сырский приказал рабочей группе выехать в расположение 59-й отдельной мотопехотной бригады с проверкой, которую назвали "почти истреблённой".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров