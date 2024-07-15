Ещё 6 подразделениям ВСУ грозит участь "почти истреблённой" бригады из-за натиска Армии России

За сутки украинская армия потеряла до 340 военных, три автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также две 122-мм гаубицы Д-30 в боях с российской группировкой войск "Центр". Об этом сообщили в Минобороны, отметив, что ВС РФ улучшили положение на фронте.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й, 47-й, 110-й механизированных, 68-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Димитров, Весёлое, Воздвиженка, Катериновка, Тимофеевка, Желанное и Дзержинск ДНР", — говорится в сообщении военного ведомства.

Также российские бойцы отразили шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.