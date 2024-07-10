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10 июля, 10:41

ВСУ потеряли БМП Marder и до 510 бойцов в боях с группой "Центр" ВС РФ в ДНР

ВСУ потеряли немецкую БМП Marder и до 510 человек личного состава в результате успешных действий подразделений группировки войск "Центр" ВС РФ в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в <...> ДНР. Потери противника составили до 510 военнослужащих, боевая машина пехоты "Marder" производства ФРГ", — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что удары по подразделениям противника наносили возле населённых пунктов Воздвиженки, Елизаветовки, Артёмово, Дружбы, Тимофеевки и Торецка в ДНР. Также российские бойцы успешно отразили пять контратак штурмгрупп 31-й механизированной, 142-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад украинских войск. Помимо немецкой БМП и полутысячи военнослужащих, ВСУ потеряли два автомобиля и две 122-миллиметровых гаубицы Д-30.

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Ранее в пророссийском подполье Николаева сообщили о том, что ВС РФ минувшей ночью нанесли несколько ударов по военным объектам Украины. Взрывы раздались в Запорожской и Николаевских областях, а также в городе Ровно и Одессе. В частности, был поражён перегрузочный терминал Нибулон с военной техникой, цех сборки беспилотников и расположение иностранных наёмников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Юрий Лысенко
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