Сальдо заявил о страшных находках в Крынках
Сальдо: В селе Крынки находят подвалы, заваленные телами украинских военных
В освобождённом селе Крынки на левом берегу Днепра всё ещё находят жуткие "братские могилы" военных ВСУ. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
"Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых "морских пехотинцев". Только в таком виде они присутствуют в Крынках", — написал губернатор в телеграм-канале.
Он также опубликовал видео, на котором российский военный срывает жёлто-блакитный флаг с водонапорной башни при въезде в Казачьи Лагеря. Тряпицу с магнитом противник сбросил с управляемого с правого берега Днепра квадрокоптера, и украинские пропагандисты распространяли информацию, будто бы морские пехотинцы просто "передислоцировались на более удобные позиции" в смежный с Крынками посёлок.
Российский военный срывает с водонапорной башни в Казачьих Лагерях Херсонской области флаг Украины, которые ВСУ сбросили с квадрокоптера. Видео © Telegram / Владимир Сальдо
Напомним, об окончательном освобождении Крынок Херсонской области стало известно 20 февраля. Вооружённые силы Украины, захватив село, хотели обеспечить прорыв в сторону крымского Армянска. Президент Владимир Путин указал на безрассудность украинских войск, которые, пытаясь удержать населённый пункт, буквально "лезли и лезли" в ловушку. Тем временем в Незалежной отказ от выполнения приказов командующих удерживать позиции ВСУ в Крынках вылился сразу в несколько уголовных дел о дезертирстве морпехов.
ТАСС / Артём Геодакян