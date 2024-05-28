Сальдо заявил о страшных находках в Крынках

В освобождённом селе Крынки на левом берегу Днепра всё ещё находят жуткие "братские могилы" военных ВСУ. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

"Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых "морских пехотинцев". Только в таком виде они присутствуют в Крынках", — написал губернатор в телеграм-канале.

Он также опубликовал видео, на котором российский военный срывает жёлто-блакитный флаг с водонапорной башни при въезде в Казачьи Лагеря. Тряпицу с магнитом противник сбросил с управляемого с правого берега Днепра квадрокоптера, и украинские пропагандисты распространяли информацию, будто бы морские пехотинцы просто "передислоцировались на более удобные позиции" в смежный с Крынками посёлок.