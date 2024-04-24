Бегство морпехов ВСУ из Крынок после преступного приказа командиров вылилось в серию судов

Отказ от выполнения приказов командующих удерживать позиции ВСУ в посёлке Крынки в Херсонской области вылился сразу в несколько уголовных дел о дезертирстве для украинских морпехов. Об этом рассказало издание "Страна" в своём телеграм-канале.

"В реестре судебных решений появилось сразу несколько вердиктов судов по статье 402-й уголовного кодекса "Неповиновение" касательно отказа украинских военных выполнять приказы командования по участию в операции в Крынках Херсонской области", — сказано в материале.

Так, морпеха из Винницкой области приговорили к 5 годам тюремного заключения за отказ удерживать оборону южной границы Крынок по приказу командиров. Своё неповиновение солдат аргументировал на суде контузией. Однако сослуживцы сообщили, что ничего подобного за боевым товарищем они не замечали. Аналогичный приговор вынесли стрельцу-санитару родом из Волновахи за отказ выполнить приказ по обороне южной границы Крынок. Мобилизованный должен был идти в "наступление в направлении стыка просеки с дорогой... уничтожить противника... овладеть стыком дорог", но публично отказался выполнять приказ. Он признался, что боялся за свою жизнь, и в дальнейшем проходить военную службу не желает.

Ещё один участник провала в Крынках получил менее суровый вердикт. Гранатомётчик из Винницкой области не выполнил приказ удерживать позиции и не допустить прорыв противника. На суде он признался, что после распоряжения командира у него началась паническая атака.

"Учитывая раскаяние военного, суд приговорил его к двум годам лишения свободы и заменил это наказание отсылкой в дисциплинарный батальон на тот же срок", — пишут авторы материала.

Два года в дисбате получил стрелок-санитар из Львовской области, который отказался выполнить приказ командира о форсировании Днепра и закреплении в Крынках. Его оправданием было отсутствие подготовки и страх. Одним годом в дисциплинарном батальоне отделался гранатомётчик из Одесской области, который объяснил отказ от повиновения приказу командира "влиянием других". Суд учёл также, что отец бойца — инвалид третьей группы.