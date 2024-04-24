Бегство морпехов ВСУ из Крынок после преступного приказа командиров вылилось в серию судов
Уже семи украинским морпехам вынесли приговор за сдачу Крынок
Отказ от выполнения приказов командующих удерживать позиции ВСУ в посёлке Крынки в Херсонской области вылился сразу в несколько уголовных дел о дезертирстве для украинских морпехов. Об этом рассказало издание "Страна" в своём телеграм-канале.
"В реестре судебных решений появилось сразу несколько вердиктов судов по статье 402-й уголовного кодекса "Неповиновение" касательно отказа украинских военных выполнять приказы командования по участию в операции в Крынках Херсонской области", — сказано в материале.
Так, морпеха из Винницкой области приговорили к 5 годам тюремного заключения за отказ удерживать оборону южной границы Крынок по приказу командиров. Своё неповиновение солдат аргументировал на суде контузией. Однако сослуживцы сообщили, что ничего подобного за боевым товарищем они не замечали. Аналогичный приговор вынесли стрельцу-санитару родом из Волновахи за отказ выполнить приказ по обороне южной границы Крынок. Мобилизованный должен был идти в "наступление в направлении стыка просеки с дорогой... уничтожить противника... овладеть стыком дорог", но публично отказался выполнять приказ. Он признался, что боялся за свою жизнь, и в дальнейшем проходить военную службу не желает.
Ещё один участник провала в Крынках получил менее суровый вердикт. Гранатомётчик из Винницкой области не выполнил приказ удерживать позиции и не допустить прорыв противника. На суде он признался, что после распоряжения командира у него началась паническая атака.
"Учитывая раскаяние военного, суд приговорил его к двум годам лишения свободы и заменил это наказание отсылкой в дисциплинарный батальон на тот же срок", — пишут авторы материала.
Два года в дисбате получил стрелок-санитар из Львовской области, который отказался выполнить приказ командира о форсировании Днепра и закреплении в Крынках. Его оправданием было отсутствие подготовки и страх. Одним годом в дисциплинарном батальоне отделался гранатомётчик из Одесской области, который объяснил отказ от повиновения приказу командира "влиянием других". Суд учёл также, что отец бойца — инвалид третьей группы.
Их сослуживец из Луганской области был освобождён от исполнения наказания с условием отчисления в течение двух лет 20% от зарплаты в доход государства. В суде он пояснил, что был на "островах" и ожидал переправы в направлении Крынок, но её не случилось. В итоге он согласился снова отправиться на фронт, благодаря чему лишение свободы для него заменили на штраф. Год дисбата получил помощник гранатомётчика из Винницкой области, который отказался выполнить приказ в Крынках, потому что за два месяца до этого приказа чуть не утонул в Днепре.
Напомним, об окончательном освобождении Крынок Херсонской области стало известно 20 февраля. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, захватив село, Вооружённые силы Украины хотели обеспечить прорыв в сторону крымского Армянска. А президент Владимир Путин указал на безрассудность украинских войск, которые, пытаясь удержать населённый пункт, буквально "лезли и лезли" в ловушку. При этом главком ВСУ Александр Сырский признал, что для армии Незалежной обстановка на многих направлениях на фоне сдачи Авдеевки и Крынок является достаточно сложной и требует постоянного контроля.
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