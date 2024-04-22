Украинского морпеха приговорили к 5 годам тюрьмы за отказ форсировать Днепр

Боец морской пехоты ВСУ был приговорён к пяти годам лишения свободы за невыполнение приказа о форсировании Днепра и закреплении в Крынках в ноябре. Он мотивировал отказ контузией, однако, по словам других солдат, жалоб от него не поступало, пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на решение суда.

Уроженец Ивано-Франковской области Юрий М. был мобилизован в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) на должность стрелка-оператора одного из подразделений морской пехоты. 5 ноября 2023 года командиром роты был отдан приказ форсировать Днепр в Херсонской области и закрепиться в населённом пункте Крынки, окопавшись там на перекрёстке. Юрий М. публично выразил своё несогласие с приказом и отказался от его выполнения. За неподчинение командованию в условиях военного положения против него возбудили уголовное дело. Свою вину, однако, морпех не признал.

По решению суда приказ "не носил явно преступного содержания, в связи с чем подлежал безоговорочному и неукоснительному исполнению со стороны последнего". Боец был признан виновным и приговорён к лишению свободы сроком на пять лет.