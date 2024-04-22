Буданов спрогнозировал тяжёлую ситуацию для Украины с середины мая

Украинскую армию с мая 2024 года ждёт "трудная ситуация", заявил глава военной разведки Кирилл Буданов (внесён в список террористов и экстремистов) в интервью Би-би-си. Сложности на фронте, с его слов, начнутся, когда Российская армия решится на крупное наступление в Донбассе.

Буданов отметил, что россияне "будут использовать комплексный подход", но раскрыть его суть отказался.

"Это трудный период будет. Середина мая, начало июня", — добавил он.