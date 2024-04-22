Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 08:57

Буданов спрогнозировал тяжёлую ситуацию для Украины с середины мая

Украинскую армию с мая 2024 года ждёт "трудная ситуация", заявил глава военной разведки Кирилл Буданов (внесён в список террористов и экстремистов) в интервью Би-би-си. Сложности на фронте, с его слов, начнутся, когда Российская армия решится на крупное наступление в Донбассе.

Буданов отметил, что россияне "будут использовать комплексный подход", но раскрыть его суть отказался.

"Это трудный период будет. Середина мая, начало июня", — добавил он.

"Желание славы затмило глаза": Буданов* назвал роковую ошибку перебежчика Кузьминова
"Желание славы затмило глаза": Буданов* назвал роковую ошибку перебежчика Кузьминова

А ранее Life.ru рассказал, что украинские войска могут не справиться с натиском российских военных в решающий момент. По словам американского военного эксперта, если Москве удастся сохранить инициативу, то она получит возможность регулярно проводить наступательные операции, что доведёт ВСУ до изнеможения.

Обложка ©

AP / TASS

Марина Калегина
  • Новости
  • Украина
  • Кирилл Буданов
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров