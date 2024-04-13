"Россия перехватила инициативу": ВСУ могут не справиться с натиском ВС РФ в решающий момент, заявили в США

"Русские грамотно подошли к тому, как они оказывают давление на украинцев в 2024 году. Они сокращают силы, которые украинцы теоретически могли бы нарастить к 2025 году. И тогда в 2025 году мы достигаем момента, когда все давят на Киев, чтобы он провёл новое большое контрнаступление, доказав, что всё ещё может это сделать. И тогда на эти усилия, вероятно, не хватит ресурсов", — пояснил собеседник издания.