"Россия перехватила инициативу": ВСУ могут не справиться с натиском ВС РФ в решающий момент, заявили в США
BI: ВС России доведут ВСУ до изнеможения, не позволив начать новое наступление
ВС России истощают ВСУ, что может грозить их неспособностью начать новое контрнаступление. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на военного эксперта из американского Института изучения войны Джорджа Барроса. Он назвал грамотной текущую тактику Армии РФ.
"Русские грамотно подошли к тому, как они оказывают давление на украинцев в 2024 году. Они сокращают силы, которые украинцы теоретически могли бы нарастить к 2025 году. И тогда в 2025 году мы достигаем момента, когда все давят на Киев, чтобы он провёл новое большое контрнаступление, доказав, что всё ещё может это сделать. И тогда на эти усилия, вероятно, не хватит ресурсов", — пояснил собеседник издания.
По словам Барроса, если Москве получится сохранить инициативу, то она получит возможность постоянно проводить наступательные операции, что доведёт ВСУ до изнеможения. Эта проблема, признал эксперт, стоит очень остро.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка на фронте обострилась из-за наступления ВС России. По его словам, наши войска наращивают усилия посредством применения новых подразделений на бронетехнике.
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