Во Франции предрекли конец Украины Зеленского после неожиданного признания Сырского
Политик Филиппо считает, что Украине Владимира Зеленского пришёл конец
Украине Владимира Зеленского пришёл конец, рассказал лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. Соответствующее заявление он сделал, комментируя признание главкома ВСУ Александра Сырского о неутешительном положении дел на фронте для армии Незалежной.
"Всё кончено для Украины Зеленского... Зеленский в тяжёлом положении", — написал он в социальной сети X.
Говоря о последнем опросе Института стратегических исследований военной школы (IRSEM) Франции, в котором указано, что 51% молодых граждан страны якобы готовы сражаться за Незалежную, политик заявил, что эти данные фальшивые. Он обратил внимание, что распределение респондентами государств на дружественные и враждебные прямо совпало с геостратегическими интересами Североатлантического альянса, описанными в стратегии "НАТО 2030".
Также Филиппо напомнил о внезапном росте напряжённости на Ближнем Востоке, что, по его словам, связано с желанием перенести театр боевых действий после неудач на Украине. Он призвал аудиторию "не позволять манипулировать собой" такой пропагандой.
"Настаивайте на деэскалации и мире повсюду и не поддавайтесь на шантаж со стороны НАТО!" — добавил политик.
Ранее Александр Сырский признал, что ВС России добиваются тактического успеха в зоне проведения СВО. По его словам, это обострило обстановку на фронте. Активному продвижению наших войск способствует тёплая и сухая погода.
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