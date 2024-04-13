Украине Владимира Зеленского пришёл конец, рассказал лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. Соответствующее заявление он сделал, комментируя признание главкома ВСУ Александра Сырского о неутешительном положении дел на фронте для армии Незалежной.

"Всё кончено для Украины Зеленского... Зеленский в тяжёлом положении", — написал он в социальной сети X.

Говоря о последнем опросе Института стратегических исследований военной школы (IRSEM) Франции, в котором указано, что 51% молодых граждан страны якобы готовы сражаться за Незалежную, политик заявил, что эти данные фальшивые. Он обратил внимание, что распределение респондентами государств на дружественные и враждебные прямо совпало с геостратегическими интересами Североатлантического альянса, описанными в стратегии "НАТО 2030".

Также Филиппо напомнил о внезапном росте напряжённости на Ближнем Востоке, что, по его словам, связано с желанием перенести театр боевых действий после неудач на Украине. Он призвал аудиторию "не позволять манипулировать собой" такой пропагандой.

"Настаивайте на деэскалации и мире повсюду и не поддавайтесь на шантаж со стороны НАТО!" — добавил политик.