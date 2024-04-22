"Желание славы затмило глаза": Буданов* назвал роковую ошибку перебежчика Кузьминова Буданов* заявил о вызывающем поведении перебежчика Кузьминова в Испании 22 апреля, 07:54 17178 17178 Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов. Фото © TASS/AP/

Убитый в Испании лётчик-перебежчик Максим Кузьминов допустил ошибки, которые позволили его найти и ликвидировать. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

"Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги, и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы затмевает глаза всем, и они начинают говорить: "Ты знаешь, кто я?" Также потом начинают вызывать девушек из РФ, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь денег, как прекрасно они живут в Испании и так далее", — заявил Буданов* в интервью Би-би-си.

Глава ГУР признал, что его разведка допустила ошибку в деле Кузьминова и за предателем надо было присматривать, а не верить тому, что он "взрослый".

Напомним, в конце августа 2023 года командир экипажа транспортно-штурмового Ми-8АМТШ Максим Кузьминов изменил курс вертолёта и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно в Харьковской области. Товарищи Кузьминова, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. После предательства Кузьминов скрывался в Испании, где 33-летнего перебежчика и убили в феврале 2024 года. Отец Кузьминова сравнил сына с Иудой. Мужчина признался, что ему жаль предателя, так как он променял Родину на "такую мелочь".

* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.

Авторы Александра Вишнякова