Появились сведения об убийцах лётчика-перебежчика Кузьминова

Убийцы перебежчика из России Максима Кузьминова выстрелили в него шесть раз, а затем переехали на машине. Об этом сообщили в New York Times.

"Двое нападавших вышли из машины, окликнули его и открыли огонь. Несмотря на то что в него попали шесть пуль, большинство из которых попали в торс, Кузьминову удалось пробежать небольшое расстояние, прежде чем он рухнул на пандус. Убийцы вернулись в машину и, выезжая, переехали тело Кузьминова", — говорится в статье.

Авторы материала рассказали, что на месте были обнаружены гильзы от девятимиллиметровых патронов от пистолета Макарова. В издании отметили, что по кадрам с камер видеонаблюдения можно оценить высокий профессиональный уровень убийц Кузьминова, они быстро сделали дело и скрылись.