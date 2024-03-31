Появились сведения об убийцах лётчика-перебежчика Кузьминова
NYT: Убийцы Кузьминова выстрелили в него 6 раз, а потом переехали на машине
Максим Кузьминов. Фото © ТАСС / AP / Vladyslav Musiienko
Убийцы перебежчика из России Максима Кузьминова выстрелили в него шесть раз, а затем переехали на машине. Об этом сообщили в New York Times.
"Двое нападавших вышли из машины, окликнули его и открыли огонь. Несмотря на то что в него попали шесть пуль, большинство из которых попали в торс, Кузьминову удалось пробежать небольшое расстояние, прежде чем он рухнул на пандус. Убийцы вернулись в машину и, выезжая, переехали тело Кузьминова", — говорится в статье.
Авторы материала рассказали, что на месте были обнаружены гильзы от девятимиллиметровых патронов от пистолета Макарова. В издании отметили, что по кадрам с камер видеонаблюдения можно оценить высокий профессиональный уровень убийц Кузьминова, они быстро сделали дело и скрылись.
При этом источник издания в Гражданской гвардии Испании утверждает, что по Вильяхойосе перебежчик передвигался на чёрном Mercedes S-класса. По его словам, Кузьминов жил на широкую ногу и был частым завсегдатаем в барах.
Напомним, о смерти 33-летнего Максима Кузьминова стало известно 19 февраля. Его тело с пулевыми ранениями нашли в испанском муниципалитете Вильяхойоса, куда, по данным местных СМИ, он прибыл всего за несколько дней до расправы. Причём предатель использовал поддельные документы на имя погибшего ополченца из Донбасса. Виновников ищут. В свою очередь, агент по недвижимости Ана Мария рассказала, что Кузьминов мог арендовать жильё в Испании только по серой схеме, например через взятку или неких знакомых.