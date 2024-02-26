В Испании объяснили, как лётчик-перебежчик Кузьминов мог снять жильё
Агент: Лётчик Кузьминов мог арендовать квартиру в Испании только через взятку
Застреленный в Испании лётчик-перебежчик Максим Кузьминов мог арендовать там жильё только по серой схеме, например через взятку или неких знакомых. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказала местный агент недвижимости Ана Мария.
Как считает риэлтор, Кузьминов вряд ли смог бы купить квартиру в Испании, так как это очень длительный и сложный процесс. По всей вероятности, лётчик арендовал жильё незаконным способом.
"Если он брал жильё через агентство, от него бы обязательно попросили рабочий контракт или официальную декларацию о доходах. Думаю, что ему помогли местные, потому что отсутствие этих документов ему могли бы компенсировать только какие-то "знакомые". Или же он отдал большие деньги, чтобы на это закрыли глаза", — заявила Ана Мария.
Она уточнила, что жильё в Ла Кале стоит около 1000 евро в месяц, не считая залога за два месяца и комиссии агенту в размере месячной платы. Многие жилые комплексы района находятся в пешей доступности от пляжа на берегу Средиземного моря, в них есть бассейны с душевыми, неподалёку — детские площадки. Также дома оборудованы камерами видеонаблюдения и обнесены высокими заборами, за которые не попасть без ключа.
О смерти лётчика Максима Кузьминова испанские СМИ сообщили 19 февраля. Известно, что тело 33-летнего пилота с пулевыми ранениями нашли на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойосе. Журналисты выяснили, что он прибыл в город за несколько дней до своей гибели, используя фальшивые документы погибшего ополченца из ДНР. Примечательно, что украинская разведка одна из первых подтвердила его смерть. Сейчас в Испании ищут двух стрелков, причастных к убийству лётчика-предателя. Ранее Life.ru сообщал, что Россия не имеет никакого отношения к гибели Кузьминова.
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