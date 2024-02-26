В Испании объяснили, как лётчик-перебежчик Кузьминов мог снять жильё

Застреленный в Испании лётчик-перебежчик Максим Кузьминов мог арендовать там жильё только по серой схеме, например через взятку или неких знакомых. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказала местный агент недвижимости Ана Мария.

Как считает риэлтор, Кузьминов вряд ли смог бы купить квартиру в Испании, так как это очень длительный и сложный процесс. По всей вероятности, лётчик арендовал жильё незаконным способом.

"Если он брал жильё через агентство, от него бы обязательно попросили рабочий контракт или официальную декларацию о доходах. Думаю, что ему помогли местные, потому что отсутствие этих документов ему могли бы компенсировать только какие-то "знакомые". Или же он отдал большие деньги, чтобы на это закрыли глаза", — заявила Ана Мария.