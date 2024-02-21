Убитый в Испании пилот Кузьминов прибыл в Вильяхойосу всего за несколько дней до смерти, пишут СМИ

Пилот-перебежчик Максим Кузьминов, убитый в испанском муниципалитете Вильяхойоса, прибыл туда буквально за несколько дней до своей смерти. Как пишет El Mundo, никто из местных жителей не знал лётчика, о чём заявили в супермаркете, ресторане и церкви неподалёку от места обнаружения тела.

Кроме того, до сих пор неясно, жил ли Кузьминов в квартале, где был убит. Однако, подчёркивает газета, на обнаруженных у погибшего документах нашли его отпечатки пальцев.