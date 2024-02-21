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21 февраля, 10:33

Убитый в Испании пилот Кузьминов прибыл в Вильяхойосу всего за несколько дней до смерти, пишут СМИ

El Mundo: Пилот-перебежчик Кузьминов недолго пробыл в Вильяхойосе, где его убили

Пилот-перебежчик Максим Кузьминов, убитый в испанском муниципалитете Вильяхойоса, прибыл туда буквально за несколько дней до своей смерти. Как пишет El Mundo, никто из местных жителей не знал лётчика, о чём заявили в супермаркете, ресторане и церкви неподалёку от места обнаружения тела.

Кроме того, до сих пор неясно, жил ли Кузьминов в квартале, где был убит. Однако, подчёркивает газета, на обнаруженных у погибшего документах нашли его отпечатки пальцев.

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Напомним, 19 февраля ряд испанских СМИ сообщили об обнаружении тела Максима Кузьминова. Известно, что лётчика-перебежчика расстреляли. Несмотря на несостыковки в истории, украинская разведка оперативно подтвердила факт смерти Кузьминова. По данным журналистов, причиной путаницы могло стать использование Кузьминовым поддельных документов. Тем временем факт убийства лётчика подтвердила полиция Испании.

В августе 2023 года командир экипажа вертолёта Ми-8АМТШ Максим Кузьминов предал свою Родину: перевозя военный груз, он изменил курс и на предельно малой высоте пересёк российско-украинскую границу в Харьковской области. Товарищи дезертира не знали о его подлых планах и были убиты. Подробнее об этой истории, жизненном пути, семье Кузьминова и её роли в роковом для пилота решении — в материале Life.ru.

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YouTube / UNITED24

Матвей Константинов
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