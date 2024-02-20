Регион

Уведомления отключены

20 февраля, 09:52

В Кремле прокомментировали новость об убийстве в Испании пилота-перебежчика

Песков: Кремль не владеет информацией об убийстве перебежчика Кузьминова

Максим Кузьминов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n

Максим Кузьминов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n

Кремль в настоящее время не владеет информацией об убийстве в Испании Максима Кузьминова, угнавшего на Украине российский военный вертолёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакой информацией на этот счёт не располагаем. Мне неизвестно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин не знаком с этой ситуацией, этот вопрос не входит в кремлёвскую повестку дня.

Уже был моральным трупом: Нарышкин жёстко высказался о лётчике-перебежчике Кузьминове
Уже был моральным трупом: Нарышкин жёстко высказался о лётчике-перебежчике Кузьминове

Напомним, в августе 2023 года командир экипажа Ми-8АМТШ Максим Кузьминов с винтокрылой машиной перебежал на сторону Украины. Боевые товарищи предателя не знали о его планах, их убили. Затем дезертира "предъявили" украинским СМИ, и больше о нём не было слышно. А накануне, 19 февраля, некоторые испанские СМИ сообщили об убийстве Максима Кузьминова: его расстреляли. Несмотря на несостыковки в истории, украинская разведка подтвердила смерть пилота-перебежчика. По данным журналистов, путаница могла произойти, потому что Кузьминов пользовался фальшивыми документами.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Испания
  • Украина
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров