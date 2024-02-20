В Кремле прокомментировали новость об убийстве в Испании пилота-перебежчика

Кремль в настоящее время не владеет информацией об убийстве в Испании Максима Кузьминова, угнавшего на Украине российский военный вертолёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакой информацией на этот счёт не располагаем. Мне неизвестно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам", — сказал представитель Кремля на брифинге.