В Кремле прокомментировали новость об убийстве в Испании пилота-перебежчика
Песков: Кремль не владеет информацией об убийстве перебежчика Кузьминова
Максим Кузьминов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n
Кремль в настоящее время не владеет информацией об убийстве в Испании Максима Кузьминова, угнавшего на Украине российский военный вертолёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакой информацией на этот счёт не располагаем. Мне неизвестно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что президент России Владимир Путин не знаком с этой ситуацией, этот вопрос не входит в кремлёвскую повестку дня.
Напомним, в августе 2023 года командир экипажа Ми-8АМТШ Максим Кузьминов с винтокрылой машиной перебежал на сторону Украины. Боевые товарищи предателя не знали о его планах, их убили. Затем дезертира "предъявили" украинским СМИ, и больше о нём не было слышно. А накануне, 19 февраля, некоторые испанские СМИ сообщили об убийстве Максима Кузьминова: его расстреляли. Несмотря на несостыковки в истории, украинская разведка подтвердила смерть пилота-перебежчика. По данным журналистов, путаница могла произойти, потому что Кузьминов пользовался фальшивыми документами.