Уже был моральным трупом: Нарышкин жёстко высказался о лётчике-перебежчике Кузьминове

Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов, которого убили в Испании, стал моральным трупом, ещё когда планировал своё предательство. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал своё грязное и страшное преступление", — сказал Нарышкин журналистам.