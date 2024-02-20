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Уже был моральным трупом: Нарышкин жёстко высказался о лётчике-перебежчике Кузьминове

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Уже был моральным трупом: Нарышкин жёстко высказался о лётчике-перебежчике Кузьминове

Нарышкин: Лётчик Кузьминов стал моральным трупом, как только запланировал побег

20 февраля, 08:32
Максим Кузьминов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n

Максим Кузьминов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n

Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов, которого убили в Испании, стал моральным трупом, ещё когда планировал своё предательство. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал своё грязное и страшное преступление", — сказал Нарышкин журналистам.

Портрет перебежчика: Как вербовали Максима Кузьминова, согласившегося на убийство пилотов и угон вертолёта
Портрет перебежчика: Как вербовали Максима Кузьминова, согласившегося на убийство пилотов и угон вертолёта

Напомним, в августе 2023 года командир экипажа Ми-8АМТШ Максим Кузьминов с винтокрылой машиной перебежал на сторону Украины. Боевые товарищи предателя не знали о его планах и были убиты. Затем Кузьминова "предъявили" украинским СМИ, и больше о нём не было слышно. А накануне, 19 февраля, ряд испанских СМИ сообщили об убийстве Максима Кузьминова: его расстреляли. Несмотря на несостыковки в истории, украинская разведка подтвердила смерть пилота-перебежчика. По данным EFE, путаница могла произойти, потому что Кузьминов пользовался фальшивыми документами.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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