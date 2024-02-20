NYT: Полиция Испании подтвердила смерть лётчика-перебежчика Кузьминова в Аликанте
Лётчик-перебежчик Максим Кузьминов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n
Американская газета The New York Times (NYT) утверждает, что полиция Испании подтвердила в беседе с ними смерть лётчика-перебежчика Максима Кузьминова в Аликанте.
"Два сотрудника испанской полиции, знакомых с делом, сообщили, что изрешечённое пулями тело человека, которое было найдено на прошлой неделе в прибрежном городе Вильяхойоса, принадлежит Кузьминову", — пишет газета.
При этом официальных заявлений от представителей полиции и властей Испании по данному факту всё ещё не поступало.
Напомним, летом прошлого года командир экипажа вертолёта Ми-8АМТШ Максим Кузьминов перебежал на сторону Украины. Боевые товарищи предателя не знали о его планах: их убили. Затем дезертира "предъявили" украинским СМИ, и больше о нём не было слышно. Накануне, 19 февраля, некоторые испанские СМИ сообщили об убийстве Максима Кузьминова: его расстреляли. Несмотря на несостыковки в истории, украинская разведка подтвердила смерть пилота-перебежчика. По данным журналистов, путаница могла произойти, потому что Кузьминов пользовался поддельными документами. Подробнее об истории — в материале Life.ru.