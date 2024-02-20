NYT: Полиция Испании подтвердила смерть лётчика-перебежчика Кузьминова в Аликанте

Американская газета The New York Times (NYT) утверждает, что полиция Испании подтвердила в беседе с ними смерть лётчика-перебежчика Максима Кузьминова в Аликанте.

"Два сотрудника испанской полиции, знакомых с делом, сообщили, что изрешечённое пулями тело человека, которое было найдено на прошлой неделе в прибрежном городе Вильяхойоса, принадлежит Кузьминову", — пишет газета.