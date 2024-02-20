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20 февраля, 08:10

В Киеве заявили, что убитому в Испании лётчику-перебежчику предлагали остаться на Украине

Секретарь СНБО Данилов: Убитому пилоту Кузьминову предлагали остаться на Украине

Российскому лётчику-перебежчику Максиму Кузьминову, убитому в Испании, предлагали остаться на Украине. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов.

"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине. Он точно здесь был бы защищён", — заявил он в беседе с украинскими СМИ.

Вечером 19 февраля ряд испанских СМИ сообщили об убийстве Максима Кузьминова: его расстреляли, а потом переехали на автомобиле. Несмотря на несостыковки в истории, украинская разведка подтвердила смерть пилота-перебежчика. По данным EFE, путаница могла произойти, потому что Кузьминов пользовался фальшивыми документами.

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Напомним, в августе 2023 года командир экипажа транспортно-штурмового Ми-8АМТШ Максим Кузьминов с винтокрылой машиной перебежал на сторону Украины. Пилот отклонился от курса и на предельно малой высоте пересёк границу Незалежной, после чего сел в Харьковской области. Товарищи предателя не знали о его планах и были убиты. Подробнее о жизненном пути Кузьминова, семье, её роли в этой истории и подробности украинской операции — в материале Life.ru.

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YouTube / UNITED24

Матвей Константинов
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