В Киеве заявили, что убитому в Испании лётчику-перебежчику предлагали остаться на Украине

"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине. Он точно здесь был бы защищён", — заявил он в беседе с украинскими СМИ.

Напомним, в августе 2023 года командир экипажа транспортно-штурмового Ми-8АМТШ Максим Кузьминов с винтокрылой машиной перебежал на сторону Украины. Пилот отклонился от курса и на предельно малой высоте пересёк границу Незалежной, после чего сел в Харьковской области. Товарищи предателя не знали о его планах и были убиты. Подробнее о жизненном пути Кузьминова, семье, её роли в этой истории и подробности украинской операции — в материале Life.ru.