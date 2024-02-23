Много знал: Эксперт назвал убийство Кузьминова избавлением от "обременительного актива"
Блогер "Голос Мордора": Россия непричастна к убийству лётчика Кузьминова
Максим Кузьминов. Обложка © YouTube / UNITED24
Россия не имеет никакого отношения к гибели лётчика Максима Кузьминова, который в прошлом году угнал российский военный самолёт на территорию Украины. В смерти пилота могли быть заинтересованы те, кто дал ему такое поручение, считает автор Telegram-канала "Голос Мордора", его слова приводит телеканал "360".
В сети появилась информация, что Кузьминов, который украл вертолёт для Украины и убил членов экипажа, мог получить свои документы от властей Испании, поэтому они написали ему фамилию Шевченко. По аналогии с зарубежными фильмами, где русским чаще всего дают известные фамилии Суворова, Жукова или Чехова. По мнению блогера, Кузьминов не настолько важен, чтобы ради него придумывать грамотную операцию прикрытия. Кто именно убрал лётчика, общественность узнает ещё не скоро, считает он. Даже, если это исполнение приговора, то российские спецслужбы обвинить в этом никак не получится.
"Но скорее всего, Россия вообще не имеет к уничтожению Кузьминова никакого отношения. Убийц надо искать среди тех, кто его вербовал и обещал защиту и деньги. Это могут быть и украинцы, а могут и какие-нибудь американцы с британцами", — отметил автор канала "Голос Мордора".
Он полагает, что Кузьминов перестал быть нужным заказчикам в тот момент, когда выполнил своё задание. И тем не менее, пилот немало знал об операции, что позволило бы ему шантажировать кураторов тем, что он заговорит. По понятным причинам, такое допускать нельзя и в качестве превентивной меры заказчики решили от него избавиться.
Если это было сделано украинскими спецслужбами, то здесь могли иметь место и корыстные позывы из-за того, что, например, ему выплатили только часть обещанного, а другую решили присвоить. В этом случае ликвидация также не имеет особого смысла. Блоггер отмечает, что эта история даст повод потенциальным перебежчикам задуматься, а стоят ли эти деньги такого риска, если даже после успешного выполнения задания, заказчики могут устроить такую расправу над исполнителем.
О смерти лётчика Максима Кузьминова испанские СМИ сообщили 19 февраля. Известно, что тело 33-х летнего пилота с пулевыми ранениями нашли на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойосе. Журналисты выяснили, что он прибыл в город за несколько дней до своей гибели, используя фальшивые документы погибшего ополченца из ДНР. Примечательно, что украинская разведка одна из первых подтвердила его смерть. Сейчас в Испании ищут двух стрелков, причастных к убийству лётчика-предателя.