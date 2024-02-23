Много знал: Эксперт назвал убийство Кузьминова избавлением от "обременительного актива"

Россия не имеет никакого отношения к гибели лётчика Максима Кузьминова, который в прошлом году угнал российский военный самолёт на территорию Украины. В смерти пилота могли быть заинтересованы те, кто дал ему такое поручение, считает автор Telegram-канала "Голос Мордора", его слова приводит телеканал "360".

В сети появилась информация, что Кузьминов, который украл вертолёт для Украины и убил членов экипажа, мог получить свои документы от властей Испании, поэтому они написали ему фамилию Шевченко. По аналогии с зарубежными фильмами, где русским чаще всего дают известные фамилии Суворова, Жукова или Чехова. По мнению блогера, Кузьминов не настолько важен, чтобы ради него придумывать грамотную операцию прикрытия. Кто именно убрал лётчика, общественность узнает ещё не скоро, считает он. Даже, если это исполнение приговора, то российские спецслужбы обвинить в этом никак не получится.

"Но скорее всего, Россия вообще не имеет к уничтожению Кузьминова никакого отношения. Убийц надо искать среди тех, кто его вербовал и обещал защиту и деньги. Это могут быть и украинцы, а могут и какие-нибудь американцы с британцами", — отметил автор канала "Голос Мордора".

Он полагает, что Кузьминов перестал быть нужным заказчикам в тот момент, когда выполнил своё задание. И тем не менее, пилот немало знал об операции, что позволило бы ему шантажировать кураторов тем, что он заговорит. По понятным причинам, такое допускать нельзя и в качестве превентивной меры заказчики решили от него избавиться.