Медведев — о смерти Кузьминова: Собаке собачья смерть

В августе 2023 года в результате операции "Синица" Службы безопасности Украины командир экипажа вертолёта Ми-8АМТШ Максим Кузьминов пошёл на предательство: перевозя груз военного назначения, пилот изменил курс и на предельно малой высоте перелетел в Незалежную, приземлившись где-то в Харьковской области. Товарищи перебежчика не знали о его планах и были застрелены. Сам Кузьминов позднее долгое время появлялся в украинских СМИ, после чего пропал из информационного поля. Подробнее об этой истории и судьбе предателя — в материале Life.ru.