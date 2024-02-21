Медведев — о смерти Кузьминова: Собаке собачья смерть
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал смерть пилота-перебежчика Максима Кузьминова, найденного мёртвым в Испании. Запись появилась в телеграм-канале политика.
Дмитрий Медведев прокомментировал смерть пилота-перебежчика Максима Кузьминова. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев
"Собаке — собачья смерть", — кратко прокомментировал Медведев.
На комментарий журналистки "И неважно от чьих рук?", Медведев ответил: "Я всё сказал".
Напомним, о смерти Максима Кузьминова стало известно 19 февраля: тело дезертира с огнестрельными ранениями нашли в испанском муниципалитете Вильяхойоса. Несмотря на ряд нестыковок в сообщениях местных СМИ, украинская разведка сразу подтвердила смерть предателя. Выяснилось, что ошибки могли быть вызваны использованием Кузьминовым поддельных документов. Факт убийства уже подтвердила полиция европейского государства. По данным испанских журналистов, пилот приехал в Вильяхойосу всего за несколько дней до кончины.
В августе 2023 года в результате операции "Синица" Службы безопасности Украины командир экипажа вертолёта Ми-8АМТШ Максим Кузьминов пошёл на предательство: перевозя груз военного назначения, пилот изменил курс и на предельно малой высоте перелетел в Незалежную, приземлившись где-то в Харьковской области. Товарищи перебежчика не знали о его планах и были застрелены. Сам Кузьминов позднее долгое время появлялся в украинских СМИ, после чего пропал из информационного поля. Подробнее об этой истории и судьбе предателя — в материале Life.ru.
ТАСС / Михаил Метцель