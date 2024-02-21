Сосед убитого в Испании лётчика-перебежчика Максима Кузьминова рассказал, что он вёл себя неадекватно, пил и в пьяном виде активно разглагольствовал. В целом мужчина отличался весьма странным поведением, сообщил его сосед по имени Андрей в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Мужчина допускает, что Киев расправился с Кузьминовым, так как он много пил и не держал язык за зубами.

"Есть ещё версия, что сами украинцы с ним и расправились, так как он много пил и много болтал. Другой вариант — что украинцы таким образом его "вывели из игры" и перепрятали", — сказал сосед дезертира.