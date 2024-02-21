"Много пил и болтал": Сосед перебежчика Кузьминова допустил, что его мог убить Киев
Сосед убитого пилота-перебежчика Кузьминова назвал странным его поведение
Максим Кузьминов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / m.a.k.s.k.u.z.m.i.n
Сосед убитого в Испании лётчика-перебежчика Максима Кузьминова рассказал, что он вёл себя неадекватно, пил и в пьяном виде активно разглагольствовал. В целом мужчина отличался весьма странным поведением, сообщил его сосед по имени Андрей в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Мужчина допускает, что Киев расправился с Кузьминовым, так как он много пил и не держал язык за зубами.
"Есть ещё версия, что сами украинцы с ним и расправились, так как он много пил и много болтал. Другой вариант — что украинцы таким образом его "вывели из игры" и перепрятали", — сказал сосед дезертира.
Напомним, о смерти Максима Кузьминова стало известно 19 февраля: тело перебежчика с огнестрельными ранениями нашли в испанском муниципалитете Вильяхойоса. Несмотря на ряд нестыковок в сообщениях местных СМИ, украинская разведка сразу подтвердила смерть предателя. Выяснилось, что ошибки могли быть вызваны использованием Кузьминовым поддельных документов. Факт убийства уже подтвердила полиция европейского государства. По данным газеты El Mundo, пилот приехал в Вильяхойосу всего за несколько дней до кончины.
В августе 2023 года в результате операции "Синица" Службы безопасности Украины командир экипажа вертолёта Ми-8АМТШ Максим Кузьминов пошёл на предательство: перевозя груз военного назначения, пилот изменил курс и на предельно малой высоте перелетел в Незалежную, приземлившись где-то в Харьковской области. Товарищи перебежчика не знали о его планах и были застрелены. Сам Кузьминов позднее долгое время появлялся в украинских СМИ, после чего пропал из информационного поля. Подробнее об этой истории и судьбе предателя — в материале Life.ru.