Известно, что фальшивый паспорт лётчику выдали 22 сентября 2023 года — через полтора месяца после того, как он угнал вертолёт из Курска на Украину. Именно поэтому местные СМИ после убийства Кузьминова писали, что погибшему 33 года, хотя на самом деле ему было 28 лет. По данным Mash, "новая личность" предателя не вымышлена — Шевченко действительно существовал. Он родился 15 сентября 1990 года в Донецке. Был ополченцем ДНР, но в 2014 году погиб. Вероятно, украинские силовики забрали его документы, чтобы позже присвоить данные при необходимости.