Лётчик-предатель Кузьминов попал в Испанию под именем погибшего ополченца из Донецка
Пилот-перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по фальшивым украинским документам
Поддельный паспорт пилота-перебежчика Максима Кузьминова. Обложка © El Periódico
Пилот-перебежчик Максим Кузьминов въехал в Испанию благодаря фальшивым документам. Границу он пересёк по паспорту Игоря Шевченко из Донецка.
Известно, что фальшивый паспорт лётчику выдали 22 сентября 2023 года — через полтора месяца после того, как он угнал вертолёт из Курска на Украину. Именно поэтому местные СМИ после убийства Кузьминова писали, что погибшему 33 года, хотя на самом деле ему было 28 лет. По данным Mash, "новая личность" предателя не вымышлена — Шевченко действительно существовал. Он родился 15 сентября 1990 года в Донецке. Был ополченцем ДНР, но в 2014 году погиб. Вероятно, украинские силовики забрали его документы, чтобы позже присвоить данные при необходимости.
Life.ru писал, что о смерти Максима Кузьминова стало известно 19 февраля. Его тело с дырами от пуль обнаружили в испанском муниципалитете Вильяхойоса. Несмотря на нестыковки в информации местных СМИ, украинская сторона сразу подтвердила смерть. Выяснилось, что ошибки в сообщениях могли быть из-за поддельных документов, которые использовал Кузьминов. Между тем в России совсем немногие удивились убийству пилота-перебежчика.