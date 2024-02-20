"У предателей незавидная судьба": В Госдуме не удивились убийству пилота-перебежчика в Испании
Депутат Хамитов — о смерти пилота Кузьминова: У предателей незавидная судьба
Максим Кузьминов. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko
Пилот Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолёт на Украину, сам выбрал свою незавидную судьбу. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя новость о том, что дезертир, предположительно, найден убитым в Испании.
"Действительно ли найденное тело принадлежит пилоту-перебежчику, ещё неясно — сведения противоречивы. Зато предельно ясно другое: ничем иным его поведение закончиться не могло по определению. У предателей незавидная судьба. Предав однажды, они при первой же возможности "кинут" и тех, к кому прибежали. И после нескольких смен новых "хозяев" окончат свою жизнь с позором и последующим забвением", — отметил Хамитов.
Депутат отметил, что даже с рациональной точки зрения прибегать к услугам предателей будет всё менее выгодно, так как никому не нужен агент, готовый в любую минуту переметнуться на другую сторону. Никаких сожалений по поводу судьбы Кузьминова в российском обществе нет и быть не может, подчеркнул парламентарий.
"Он мог бы добросовестно служить Родине в рядах Российской армии, и, кто знает, быть может, спустя некоторое время его бы чествовали как героя. Но он сознательно выбрал другой путь. Стоит ли теперь удивляться, что интерес к нему иссяк и в России, и там, где он надеялся получить максимальную выгоду от своего предательства?" — резюмировал собеседник Life.ru.
Напомним, летом прошлого года командир экипажа вертолёта Ми-8АМТШ Максим Кузьминов перебежал на сторону Украины. Боевые товарищи предателя не знали о его планах, их убили. Затем дезертира "предъявили" украинским СМИ, и больше о нём не было слышно. А накануне, 19 февраля, некоторые испанские СМИ сообщили об убийстве Максима Кузьминова: его расстреляли. Несмотря на несостыковки в истории, украинская разведка подтвердила смерть пилота-перебежчика. По данным журналистов, путаница могла произойти, потому что Кузьминов пользовался поддельными документами.