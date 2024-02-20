"У предателей незавидная судьба": В Госдуме не удивились убийству пилота-перебежчика в Испании

Пилот Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолёт на Украину, сам выбрал свою незавидную судьбу. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя новость о том, что дезертир, предположительно, найден убитым в Испании.

"Действительно ли найденное тело принадлежит пилоту-перебежчику, ещё неясно — сведения противоречивы. Зато предельно ясно другое: ничем иным его поведение закончиться не могло по определению. У предателей незавидная судьба. Предав однажды, они при первой же возможности "кинут" и тех, к кому прибежали. И после нескольких смен новых "хозяев" окончат свою жизнь с позором и последующим забвением", — отметил Хамитов.

Депутат отметил, что даже с рациональной точки зрения прибегать к услугам предателей будет всё менее выгодно, так как никому не нужен агент, готовый в любую минуту переметнуться на другую сторону. Никаких сожалений по поводу судьбы Кузьминова в российском обществе нет и быть не может, подчеркнул парламентарий.