В Испании ищут двух стрелков, причастных к убийству лётчика-предателя Кузьминова
Pais: Спецслужбы Испании считают, что к смерти Кузьминова причастны два человека
Лётчик-предатель Максим Кузьминов. Обложка © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto
К смерти лётчика-предателя Максима Кузьминова, который в прошлом году угнал российский военный вертолёт на Украину, причастны два человека. Об этом пишет испанская газета Pais со ссылкой на местные спецслужбы.
"Его убийство <...> расследуется в условиях строгой секретности <...> Источники в испанских спецслужбах предполагают, что убийцами были двое стрелков", — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается расследование дела, его ведёт Гражданская гвардия Испании.
Напомним, 19 февраля стало известно о смерти Максима Кузьминова. Его тело, на котором были обнаружены следы от пуль, нашли в испанском муниципалитете Вильяхойоса. Несмотря на нестыковки в информации местных СМИ, украинская сторона сразу подтвердила смерть лётчика. Позже оказалось, что ошибки могли быть связаны с поддельными документами, которые использовал перебежчик. Они, кстати, привели к премьеру Испании. Между тем в России совсем немногие удивились убийству пилота-предателя.