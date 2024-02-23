Фальшивые документы убитого лётчика-перебежчика Кузьминова привели к премьеру Испании

Офис премьер-министра Испании выдал фальшивые документы российскому лётчику-перебежчику Максиму Кузьминову, угнавшему на Украину вертолёт Ми-8 и найденному потом убитым, утверждает газета El Pais со ссылкой на информированные источники в верхах.

"Монклоа [резиденция премьер-министра Испании] предоставила ему фальшивые документы, но не защиту", — утверждает автор статьи.