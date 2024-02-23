Фальшивые документы убитого лётчика-перебежчика Кузьминова привели к премьеру Испании
El Pais уличила офис премьера Испании в выдаче фальшивых документов Кузьминову
Максим Кузьминов. Обложка © YouTube / UNITED24
Офис премьер-министра Испании выдал фальшивые документы российскому лётчику-перебежчику Максиму Кузьминову, угнавшему на Украину вертолёт Ми-8 и найденному потом убитым, утверждает газета El Pais со ссылкой на информированные источники в верхах.
"Монклоа [резиденция премьер-министра Испании] предоставила ему фальшивые документы, но не защиту", — утверждает автор статьи.
Помимо этого, журналистам-расследователям удалось выяснить, что правительство Испании не знало, что перебежчик уже прибыл в королевство.
Как уже писал Life.ru, о смерти Максима Кузьминова стало известно 19 февраля. Его тело с дырами от пуль обнаружили в испанском муниципалитете Вильяхойоса. Несмотря на нестыковки в информации местных СМИ, украинская сторона сразу подтвердила смерть. Выяснилось, что ошибки в сообщениях могли быть из-за поддельных документов, которые использовал Кузьминов. Между тем в России совсем немногие удивились убийству пилота-перебежчика.