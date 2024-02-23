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23 февраля, 12:56

Фальшивые документы убитого лётчика-перебежчика Кузьминова привели к премьеру Испании

El Pais уличила офис премьера Испании в выдаче фальшивых документов Кузьминову

Максим Кузьминов. Обложка © YouTube / UNITED24

Максим Кузьминов. Обложка © YouTube / UNITED24

Офис премьер-министра Испании выдал фальшивые документы российскому лётчику-перебежчику Максиму Кузьминову, угнавшему на Украину вертолёт Ми-8 и найденному потом убитым, утверждает газета El Pais со ссылкой на информированные источники в верхах.

"Монклоа [резиденция премьер-министра Испании] предоставила ему фальшивые документы, но не защиту", утверждает автор статьи.

Помимо этого, журналистам-расследователям удалось выяснить, что правительство Испании не знало, что перебежчик уже прибыл в королевство.

Лётчик-предатель Кузьминов попал в Испанию под именем погибшего ополченца из Донецка
Лётчик-предатель Кузьминов попал в Испанию под именем погибшего ополченца из Донецка

Как уже писал Life.ru, о смерти Максима Кузьминова стало известно 19 февраля. Его тело с дырами от пуль обнаружили в испанском муниципалитете Вильяхойоса. Несмотря на нестыковки в информации местных СМИ, украинская сторона сразу подтвердила смерть. Выяснилось, что ошибки в сообщениях могли быть из-за поддельных документов, которые использовал Кузьминов. Между тем в России совсем немногие удивились убийству пилота-перебежчика.

Андрей Бражников
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